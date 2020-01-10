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Пожар на Ухтинском НПЗ потушен

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Ухте ликвидировано, пожар потушен, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. Эту информацию подтвердили в МЧС РФ.

"В настоящее время пожарные проводят обволование и "проливку" территории. На месте работает лаборатория по замеру ПДК (предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе - ИФ), превышений не выявлено. Повторные замеры будут проводиться в утреннее время", - сообщает пресс-служба регионального МЧС.

До этого в ведомстве сообщали, что из-за активного горения и высоких температур произошла разгерметизация четырех емкостей с нефтепродуктами. Пожарные провели "пенную атаку", которая позволила снизить температуру и давление в резервуарах.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" в Коми начался вечером 9 января. Завод был эвакуирован. Предположительно, горела установка гидродепарафинизации дизельного топлива. Площадь пожара достигала тысячи квадратных метров. В администрации Ухты "Интерфаксу" рассказывали о взрыве на НПЗ, источник агентства в свою очередь заявлял о двух взрывах.

По предварительной информации, пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести.

Ухта Коми Лукойл Ухтинский НПЗ

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