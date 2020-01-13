Белоруссия и РФ не договорились о тарифах на транзит российской нефти

Москва и Минск проведут новые переговоры по этой теме в ближайшее время

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии в понедельник не договорились о тарифах на транзит российской нефти через территорию республики, ведомство проведут очередные переговоры в ближайшее время.

Об этом сообщает госагентство БелТА со ссылкой на представителя МАРТ. По словам источника госагентства, Минск предложил повысить тарифы на 2020 год согласно действующей методике, утвержденной двумя регуляторами, а также договоренностям, достигнутым в августе 2019 года.

"В частности, в августе мы договорились, что посмотрим фактические объемы транспортировки за 2019 год и суммы выручки, недополученной ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в прошлом году в связи с уменьшением объемов транспортировки, и учтем это на 2020 год. Поэтому было предложено повысить тариф на инфляционную составляющую, как это предусмотрено методикой, а также на недополученный объем выручки, чтобы компенсировать его в текущем году", - отметил он.

Вместе с тем, продолжил представитель ведомства, у российской стороны возникли определенные вопросы по расчетам, проведенным ОАО "Гомельтранснефть Дружба". "Поэтому мы договорились в ближайшее время продолжить встречи на уровне специалистов, где будут уточняться эти расчеты", - добавил он.

Представитель МАРТ также заявил, что согласно действующей методике, вопрос о размере тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов должен быть решен органами в области тарифного регулирования двух стран не позднее 15 января, если сделать этого не удастся, решение должно быть принято до 1 февраля.

В декабре 2019 года председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия хочет заложить в тариф на транзит российской нефти в 2020 году свои потери, которые она получила, не прокачав запланированные объемы из-за форс-мажора с "грязной нефтью".

По данным источника, знакомого с ситуацией, белорусская сторона хочет повысить тариф на транзит российской нефти на 16,6%.

В течение года Белоруссия неоднократно выступала с предложением повысить тариф на 21,7%, как до форс-мажора на МН "Дружба", так и после него. Однако российская сторона согласилась на увеличение тарифов на транспортировку нефти по участкам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" только на 3,7% с 1 сентября 2019 года.