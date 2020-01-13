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ФАС анонсировала решение по тарифам на транзит нефти через Белоруссию в январе

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии в ходе переговоров зафиксировали разногласия в позициях, сообщил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

По его словам, окончательные решения по этому вопросу будут приняты в январе.

ЭкономикаБелоруссия и РФ не договорились о тарифах на транзит российской нефтиБелоруссия и РФ не договорились о тарифах на транзит российской нефтиЧитать подробнее

Ранее стало известно, что ФАС РФ и МАРТ Белоруссии не договорились о тарифах на транзит и проведут очередные переговоры в ближайшее время.

Как сообщало госагентство БелТА со ссылкой на представителя МАРТ, Минск предложил повысить тарифы на 2020 год согласно действующей методике, утвержденной двумя регуляторами, а также договоренностям, достигнутым в августе 2019 года.

При этом у российской стороны возникли определенные вопросы по проведенным расчетам.

Согласно действующей методике, вопрос о размере тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов должен быть решен органами в области тарифного регулирования двух стран не позднее 15 января, если сделать этого не удастся, решение должно быть принято до 1 февраля.

Белоруссия ФАС

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