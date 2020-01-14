В Киеве озвучили точную сумму платежа "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - "Газпром" 29 декабря 2019 года перечислил "Нафтогазу Украины" $2 млрд 917 млн 551 тыс. 678,80 во исполнение решения Стокгольмского арбитража, сообщил генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

Об этом он заявил "Интерфаксу". Таким образом, нежелание "Газпрома" своевременно выполнить решение Стокгольмского арбитража привело к начислению и дополнительной выплате "Нафтогазу" спустя почти два года около $350 млн, начисленных на основную сумму присужденной компенсации.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить украинской НАК $2,56 млрд. "Газпром" безуспешно пытался оспаривать это решение в апелляционном суде округа Свеа (Швеция), а НАК развернула кампанию по аресту его активов.

В соответствии с подписанным 20 декабря 2019 года в Минске межправительственным протоколом Украина-РФ-Еврокомиссия, на протяжении 27-30 декабря было реализовано пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказом сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписанием транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 годы - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.

Украина ожидает получение от транзита природного газа на протяжении 2020-24 гг. минимум $7,2 млрд. В случае бронирования мощностей ГТС Украины свыше минимально закрепленных контрактом 225 млрд куб. м на протяжении пяти лет, доход от транзита увеличится.