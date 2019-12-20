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Москва и Киев подписали протокол о продолжении транзита газа через Украину

Москва и Киев подписали протокол о продолжении транзита газа через Украину
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований, сообщили журналистам в "Газпроме".

Как сообщалось, газовые переговоры Украины, России и ЕС продолжились в Минске в трехстороннем формате в пятницу, 20 декабря. От "Газпрома" в них принял участие глава компании Алексей Миллер.

На состоявшихся в четверг, 19 декабря, в Берлине переговорах стороны согласовали протокол по всему комплексу вопросов взаимоотношений России и Украины в газовой сфере, который должен быть согласован на высшем уровне.

Проблема газового контракта

1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом". Европейская комиссия предложила "Газпрому" поддержанный украинской стороной вариант транзитного договора на десять лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м.

"Газпром" 18 ноября официально предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт или заключить новый договор о транзите газа через украинскую территорию сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. Условием российской стороны стал отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. Кроме того, условием заключения контракта названа отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании. Украинская сторона отказываться от претензий категорически не согласна.

Комментируя в четверг решение Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу Украины" $2,6 млрд, президент РФ Владимир Путин заявил: "Я убежден как юрист по базовому своему образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический".

"Ну ладно, решение суда есть. Это правда. Мы должны из этого исходить. Мы будем из этого исходить. И будем искать приемлемого для всех решения, в том числе и для Украины", - сказал он, подчеркнув, что, несмотря на строительство газопроводов "Северный поток" 1 и 2, а также "Турецкого потока", транзит газа через Украину будет сохранен. По словам Путина, вопрос заключается в объемах этого транзита и в сроках, на которые можно заключить контракт.

Газовые споры

Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября вынес положительное для "Нафтогаза" решение по жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража, который в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между украинской и российской компаниями на поставку и транзит газа обязал "Газпром" доплатить НАК $2,56 млрд. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко ранее в ноябре говорил, что Киев готов обсудить возможность получить от "Газпрома" газ вместо денег по решению арбитража.

Решение по контракту на поставку газа выносили в два этапа. Отдельное решение было принято Стокгольмским арбитражем 31 мая 2017 года, тогда арбитраж полностью отклонил требование "Газпрома" о применении принципа "бери или плати", удовлетворил требование НАК о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий, а также отменил запрет на реэкспорт газа. "Газпром" оспорил это решение 7 ноября 2017 года, но апелляционный суд округа Свеа отклонил его 27 ноября этого года. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Газпром Украина Алексей Миллер

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