"Газпром" и "Нафтогаз" подпишут договор по транзиту газа на пять лет

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подпишут транзитный договор на пять лет, сообщил журналистам источник в "Газпроме".

При этом, по его данным, в 2020 году объем транзита составит 65 млрд кубометров газа, в 2021-2024 годах - по 40 млрд кубометров.

Накануне журналистам в "Газпроме" сообщили, что российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Как сообщалось, газовые переговоры Украины, России и ЕС после Берлина продолжились 20 декабря в Минске. От "Газпрома" в них принял участие глава компании Алексей Миллер.

1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом".