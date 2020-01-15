В Минэке заявили, что меры из послания помогут преодолеть "ловушку слабого спроса"

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Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пакет мер демографической и социальной поддержки, включенный в президентское послание, поможет справиться с главным риском для российской экономики - падением спроса, рассчитывает Минэкономразвития РФ.

"С точки зрения текущей экономической динамики пакет направлен на преодоление "ловушки слабого спроса", - говорится в комментарии Минэкономразвития, посвященном экономическим эффектам мер, заложенных в послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию.

По оценке ведомства, дополнительный рост реальных располагаемых доходов населения во втором полугодии благодаря реализации мер из послания составит около 1 п.п. (примерно 0,5 п.п. в целом за год), при этом доходы 20% наименее обеспеченных домохозяйств в июле-декабре 2020 года вырастут дополнительно в среднем на 10 п.п.

Снижение уровня бедности составит дополнительные 1,3 п.п. относительно траектории без учета озвученных мер. Дополнительный эффект на рост инвестиционной активности составит 1 п.п., совокупная прибавка к росту ВВП составит 0.3 п.п. относительно траектории без озвученных мер.

На данный момент базовый прогноз по темпам роста ВВП в 2020 г. - 1,7%, целевой чуть выше - 2%. Министерство обещает уточить прогноз на 2020 год после публикации окончательных статистических данных за 2019 г.

Социально-демографические стимулы, а также еще одна ключевая мера из послания - снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний, в этом году будут стоить около 0,3 трлн руб., а начиная с 2022 г. - более 0,6 трлн руб. в год, подсчитало Минэкономразвития.

Ожидаемые эффекты от инициатив Путина

Ведомство выделило несколько основных ожидаемых эффектов от реализации предложенных мер.

Пособие для семей с детьми позволит восстановить доходы нуждающихся семей, а это поддержит потребительский спрос. "Сумма выплат на каждого ребенка в семьях с детьми в возрасте от 3 до 7 лет и с доходом ниже прожиточного минимума на члена семьи составит более 5 тыс. руб. на ребенка в месяц. С учетом того, что дети до трех лет в таких семьях уже получают пособие в размере прожиточного минимума, то можно говорить о том, что на протяжении всего дошкольного периода государство обеспечит устойчивую материальную поддержку ребенка. Важно, что после пилотного режима этого года в следующем году поддержка по этой программе удвоится. Сейчас происходит охлаждение потребительского кредитования, влияющего на инфляцию, поэтому дополнительное стимулирование спроса инфляционные риски не создаёт. При этом, так как поддержка оказывается тем семьям, которые приобретают, как правило, отечественную продукцию, мера также позволит поддержать российских производителей", - отмечает Минэкономразвития.

Расширение программы маткапитала "направлено на преодоление демографических вызовов и окажет положительный эффект на экономическую динамику", считают в ведомстве. "Сумма выплаты на первого ребенка составит 466,6 тыс. руб., а при рождении второго - еще 150 тыс. руб. Суммарно семья, в которой родились двое детей, получит 616,6 тыс. руб., причем там, где один ребенок уже есть, при рождении второго сразу будет выплачена сумма в размере 616,6 тыс. руб. С учетом средств на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка суммарная поддержка семьи может составить более 1 млн рублей. В большинстве населенных пунктов страны этой суммы достаточно для покрытия не менее трети стоимости квартиры. Предложенная мера позволит увеличить располагаемые доходы таких семей, снизить их долговую нагрузку, а также нарастить инвестиции в недвижимость и строительную активность", - говорится в комментарии министерства.

Поддержка использования налогового вычета позволит, как полагают в Минэке, активизировать инвестиционную активность. "Де-факто данный инструмент снижает налоговую нагрузку на инвестирующие предприятия. Эта мера не только простимулирует бизнес более активно модернизировать предприятия, но и высвободит значительные средства для инвестиций на расширение производств, и, что особенно важно, позволит повысить производительность труда и, как следствие, уровень доходов работников предприятий в целом. Как результат, платежеспособный спрос населения будет простимулирован не только разовыми выплатами, но и за счет долгосрочного роста зарплат. При этом расширяется отечественное производство, что позволит впоследствии удовлетворять растущий спрос не импортом, а отечественной продукцией", - рассчитывает Минэкономразвития.

Ранее в среду, 15 января, Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. В ходе выступления президент предложил ввести для малообеспеченных семей ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, заявил о продлении программы материнского капитала как минимум до конца 2026 года, анонсировал проект "Доступный интернет", касающийся бесплатного доступа к значимым отечественным сайтам, и озвучил другие идеи.