Путин призвал выплачивать маткапитал с рождением первого ребенка

Его размер с 1 января 2020 года составит 466 тыс. 617 рублей

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Программа материнского капитала продлевается как минимум до конца 2026 года, причем, уже с 1 января 2020 года он будет выплачиваться не только за вторых или последующих детей в семье, но и за первых, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ее главная цель, смысл - помочь семьям, принимающим решение о рождении второго ребенка. Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Знаю, что часто звучит волнующий для многих людей вопрос: что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу, и минимум до 31 декабря 2026 года", - сказал Путин, оглашая Послание Федеральному собранию.

"Но сегодня только этого уже недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны вступить в силу с 1 января 2020 года - уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 тыс. 617 рублей", - добавил он.

"При этом считаю, что, если в семье сейчас есть уже ребенок, то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться ей уже в новом, увеличенном размере. А это, как я уже сказал, 616 тыс. 617 рублей", - заявил он.

Президент напомнил, что ранее уже было принято решение о том, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита.

"То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 млн рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома", - отметил Путин.

Размер материнского (семейного) капитала с 1 января проиндексирован на 3,8%.

Повышение предусмотрено законом о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022гг. Как заявлял премьер Дмитрий Медведев, для этого повышения в бюджете дополнительно зарезервировано 316 млрд рублей.

В 2019 году размер материнского капитала составлял 453 тыс. 26 рублей.

Между тем, принятый бюджет также предполагает дальнейшие индексации маткапитала: в 2021 г. - до 485 тыс. 282 руб., в 2022 г. - до 504 тыс. 693 руб. (исходя из индекса роста потребительских цен на 3% и 4% соответственно).