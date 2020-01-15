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ХроникаПослание президентаОбновлено в 13:31

Путин анонсировал проект "Доступный интернет"

Путин анонсировал проект "Доступный интернет"
Фото: АР/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам. Он объявил об этом, оглашая послание Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что для пользователя подключение к таким сайтам будет бесплатным, им не придется платить за трафик. Это станет конкурентным преимуществом России, создаст новые возможности для образовани, творчества, общения и для участия людей в жизни страны, считает глава государства.

Он напомнил, что Россия - одна из немногих стран, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, а также другие национальные ресурсы.

Хроника Послание президента
Владимир Путин Федеральное собрание

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