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ХроникаПослание президентаОбновлено в 14:58

ЦБ РФ сохранил ожидания по инфляции и сигнал о будущей направленности ДКП

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохраняет сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года.

"Я хочу напомнить сигнал, который мы дали в последний раз, после последнего заседания совета директоров по ставке, что в первом полугодии мы будем внимательно оценивать все эффекты, ситуацию в экономике, ситуацию в инфляции, эффекты от уже произошедшего снижения ставки, и принимать решение о целесообразности дальнейших снижений", - сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в кулуарах Гайдаровского форума, проходящего в РАНХиГС.

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Банк России в 2019 году снизил ключевую ставку пять раз: четыре раза (в июне, июле, сентябре и декабре) на 25 базисных пунктов (б.п.) и один раз (в октябре) на 50 б.п. Сейчас она составляет 6,25%.

ЦБ в декабре уточнил прогноз по инфляции на конец 2020 года, ожидает ее в размере 3,5-4,0%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в первом квартале 2020 года сложится ниже 3%, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета. Эти ожидания по инфляции на ближайшее время ЦБ пока сохраняет.

"Я думаю, что нет вариантов, чтобы инфляция сейчас не снизилась ниже 3%. Это чисто арифметически, потому что у нас была инфляция 3% на конец 2019 года, у нас есть эффект от НДС, с вычетом эффекта НДС инфляция будет ниже 3%, если смотреть год к году. Важно, конечно, смотреть на текущую инфляцию, то есть месячную, сезонно сглаженную, аннуализированную, каким образом она будет развиваться, потому что именно от того, какие там тренды, зависит, какая инфляция будет в будущем, какая она будет на конец года", - добавила Юдаева.

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Влияние произошедшего укрепления курса рубля на инфляцию 2020 года еще предстоит оценить, подчеркнула она. "В прошлом году, безусловно, определенное влияние на инфляцию было, потому что в прошлом году было укрепление рубля порядка на 8%, влияние на инфляцию было, и это было одним из факторов того, что инфляция снизилась. В этом году посмотрим, как будет развиваться ситуация", - отметила первый зампред ЦБ.

Банк России не планирует менять таргет по инфляции, считает это "вредным", заявила Юдаева. "В принципе очень вредно менять таргет часто. В последние три года у нас инфляция, если в среднем посчитать, была примерно около 3,7%, то есть вблизи таргета, инфляционные ожидания еще не заякорены, поэтому на настоящее время пересматривать таргет, на наш взгляд, даже, наверно, вредно. Все-таки нужно еще поработать на этом уровне таргета, заякорить ожидания и добиться большей устойчивости инфляции", - сказала первый зампред.

ЦБ РФ

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