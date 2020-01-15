Помощник Путина не увидел инфляционных рисков в предложенных мерах соцподдержки

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пакет стимулирующих мер для поддержки бедных и для роста рождаемости, которые Владимир Путин огласил в послании Федеральному собранию, не несет никаких инфляционных рисков, считает помощник президента Андрей Белоусов.

"На потребительский спрос это может оказать влияние, потому что это меры, которые будут задействованы, касаются прежде всего малоимущих семей, у которых практически отсутствуют сбережения, они сразу пойдут на потребительский рынок. Это означает, что это даст определенный вклад с точки зрения экономического роста, это тоже рассчитывалось и предусматривалось", - объяснил он.

Глава Минфина и первый вице-премьер Антон Силуанов также не видит в этом проблем с точки зрения обеспечения целевой инфляции в 4%. Он напомнил, что в России сейчас инфляция 3%, ниже целевого показателя.

По оценке Силуанова, в 2020 году пакет мер из президентского послания обойдется бюджету в 400-450 млрд рублей.

"Все детально рассчитано. Очень долго велись расчеты по каждой из девяти мер, которые озвучил президент, есть соответствующие расчеты, есть понимание, где эти деньги взять", - сказал, в свою очередь, Белоусов, отвечая на вопрос о финансировании этих мер.

Реализация предложений президента приведет к снижению бедности уже в 2020 году на 10%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

В послании Федеральному собранию Путин предложил ввести для бедных семей ежемесячные выплаты на детей в возрасте с трех до семи лет, обеспечить младшеклассников бесплатным горячим питанием, увеличить число бюджетных мест в региональных вузах. Также он предложил выплачивать маткапитал уже за первого ребенка, увеличить сумму выплат и продлить эту программу до конца 2026 года.