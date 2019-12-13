ЦБ понизил прогноз по инфляции в РФ в 2019 году до 2,9-3,2%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Банк России понизил прогноз по инфляции в РФ в 2019 году до 2,9-3,2% с 3,2-3,7%, следует из пресс-релиза ЦБ по итогам заседания совета директоров.

Банк России сохранил прогноз по инфляции в 2020 году в интервале 3,5-4,0%. В первом квартале 2020 года инфляция ожидается ниже 3%, говорится в пресс-релизе.

"На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными. Это прежде всего связано с состоянием внутреннего и внешнего спроса. Сохраняются дезинфляционные риски со стороны динамики цен на отдельные продовольственные товары, в том числе за счет роста предложения сельскохозяйственной продукции", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, указывает ЦБ, необходимо учитывать действие проинфляционных факторов. "Не исключены риски разворота тенденций на рынке продовольствия, учитывая, что соотношение временных и постоянных факторов на этом рынке сложно оценить. Наряду с этим, реализованное смягчение денежно-кредитной политики может оказать более существенное повышательное влияние на инфляцию, чем оценивает Банк России", - говорится в пресс-релизе.

В ноябре дезинфляционные факторы продолжили оказывать существенное влияние на инфляцию. Годовые темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные товары продолжали снижаться.

"В части разовых факторов высокий урожай и расширение предложения на отдельных продовольственных рынках способствуют сохранению низких темпов роста цен на продовольствие с учетом сезонности", - поясняет ЦБ. Он отмечает, что произошедшее с начала года укрепление рубля ограничивает рост цен на импортируемые товары. По оценке регулятора, сохраняется влияние на инфляцию сдержанного спроса, в том числе внешнего. В то же время ускорение инфляции в рыночном сегменте сферы услуг, которое произошло в ноябре, может быть одним из признаков оживления потребительского спроса.

"В ноябре инфляционные ожидания населения продолжили снижаться, при этом оставаясь на повышенном уровне. Ценовые ожидания предприятий в целом не изменились. Замедление годовой инфляции создает условия для снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса в будущем", - указывает регулятор.

Цб отмечает, что на более длинном горизонте сохраняются проинфляционные риски со стороны ряда внутренних условий. "Значимым риском остаются повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания", - говорится в пресс-релизе.

ЦБ констатирует, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Годовой темп прироста потребительских цен в ноябре снизился до 3,5% (с 3,8% в октябре 2019 года) и, по оценкам на 9 декабря, составил около 3,4%. Годовая базовая инфляция по итогам ноября также снизилась до 3,5% после 3,7% в октябре. "Показатели инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи или ниже 4%", - говорится в пресс-релизе.