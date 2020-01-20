Еще один кредитор присоединился к иску против основателя "Группы Е4" Абызова
Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В суд поступило седьмое заявление кредиторов признанного банкротом ОАО "Группа "Е4" о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму около 34 млрд рублей основателя и бывшего председателя совета директоров "Группы Е4" Михаила Абызова, а также его бывшей жены Екатерины Сиротенко и экс-президента компании Андрея Малышева.
Как передал корреспондент "Интерфакса" из Арбитражного суда Москвы, заявление направило ООО "СУПТР-10".
Это заявление объединено с ранее поступившими заявлениями кредитора "Группы Е4" Александра Матвеева (долг ему около 367 млн рублей), кипрской Redeliaco Holdings Ltd, Альфа-банка, ПАО "Т Плюс" , а также конкурсного управляющего.
В суде "Интерфаксу" сообщили, что долг "Е4" перед ООО "СУПТР-10" составляет около 80 млн рублей.
В связи с направлением нового документа суд отложил предварительное заседание по этому делу на 10 февраля.
По сообщениям СМИ, Сиротенко стала единственным бенефициаром "Е4" после того, как Абызов в 2012 году перешел на госслужбу, а затем занял пост министра по делам Открытого правительства (находился на этой должности до мая 2018 года). В 2016 году они развелись.
В настоящий момент Абызов является фигурантом уголовного дела, в рамках которого ему вменяется в вину организация преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. Он был задержан 26 марта 2019 года.
"Группа Е4" - инжиниринговая компания полного цикла, занималась в основном строительством "под ключ" энергоблоков в рамках обязательной программы обновления электростанций в России. Ее клиентами были ПАО "Интер РАО" , ПАО "РусГидро" , ООО "Газпром энергохолдинг", госкорпорация "Росатом". Группа также участвовала в строительстве космодрома "Восточный".
В 2015 году компания была продана, в числе новых собственников назывался инвестбанкир Сергей Судаков.
В конце 2014 - начале 2015 года ряд банков, в частности, Альфа-банк, обратился в суд с исками к группе, а в октябре 2016 года Арбитражный суд Москвы признал ее банкротом. Следующий отчет конкурсного управляющего компании назначен на 27 апреля 2020 года.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", краткосрочная кредиторская задолженность компании по итогам 2015 года достигала 35,3 млрд рублей, чистый убыток - 15,6 млрд рублей. Возникшие проблемы менеджмент объяснял кассовыми разрывами, проблемами с привлечением кредитов и дефицитом новых заказов.