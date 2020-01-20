Еще один кредитор присоединился к иску против основателя "Группы Е4" Абызова

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В суд поступило седьмое заявление кредиторов признанного банкротом ОАО "Группа "Е4" о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму около 34 млрд рублей основателя и бывшего председателя совета директоров "Группы Е4" Михаила Абызова, а также его бывшей жены Екатерины Сиротенко и экс-президента компании Андрея Малышева.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из Арбитражного суда Москвы, заявление направило ООО "СУПТР-10".

Это заявление объединено с ранее поступившими заявлениями кредитора "Группы Е4" Александра Матвеева (долг ему около 367 млн рублей), кипрской Redeliaco Holdings Ltd, Альфа-банка, ПАО "Т Плюс" , а также конкурсного управляющего.

В суде "Интерфаксу" сообщили, что долг "Е4" перед ООО "СУПТР-10" составляет около 80 млн рублей.

В связи с направлением нового документа суд отложил предварительное заседание по этому делу на 10 февраля.

По сообщениям СМИ, Сиротенко стала единственным бенефициаром "Е4" после того, как Абызов в 2012 году перешел на госслужбу, а затем занял пост министра по делам Открытого правительства (находился на этой должности до мая 2018 года). В 2016 году они развелись.

В настоящий момент Абызов является фигурантом уголовного дела, в рамках которого ему вменяется в вину организация преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. Он был задержан 26 марта 2019 года.