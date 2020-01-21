Белоруссия намерена закупать нефть за пределами России по мировым ценам

Минск проанализирует рентабельность производства нефтепродуктов из сырья, купленного у альтернативных поставщиков

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика намерена закупать нефть за пределами России по мировым ценам и проанализировать рентабельность изготовления нефтепродуктов из нее.

"Мы должны на практике посмотреть, во что это (альтернативный РФ импорт нефти - ИФ) выльется. А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, - не важно какую, нефть, - по мировым ценам", - сказал Лукашенко на совещании с правительством во вторник. Президента цитирует госагентство БелТА.

Как сообщалось, с 2020 года Белоруссия может закупать нефть в РФ по цене, которая составляет 83% от мировой. Цена поставок нефти из России в Белоруссию ежегодно увеличивается в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. К 2025 году цена "черного золота" из России сравняется для республики с мировой.

По словам Лукашенко, ключевым критерием целесообразности дальнейшего импорта нефти из альтернативных РФ источников остается рентабельность экспорта нефтепродуктов. По его словам, для этого надо "поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы и получить нефтепродукты из этой нефти (купленной по мировым ценам - ИФ), то есть из альтернативных источников, конечно, не исключая главного нашего поставщика - Российскую Федерацию".

Он подчеркнул, что самый важный вопрос - это последующая продажа нефтепродуктов из переработанной нефти. "Мы должны сегодня рассмотреть вопрос, как и кому мы будем продавать. Как мы вообще организуем продажу готовых нефтепродуктов. Это очень важный вопрос сегодня, и мы должны в этой непростой ситуации получить соответствующий эффект. Повышение продаж на экспорт нефтепродуктов, произведенных нашими заводами, - это большой ресурс", - полагает президент.

При этом он потребовал от правительства обеспечить положительную рентабельность нефтепереработки. Отмечая ухудшение внешнеэкономических условий Лукашенко, обращаясь к руководству правительства, констатировал: "Но я вам уже говорил: эти аргументы я даже во внимание принимать не хочу. Войны нет. В мире денег море. Есть руководители концернов, в правительстве вице-премьер, руководители заводов - решайте вопросы. Не можете - уходите".

При этом он предупредил участников совещания о персональной ответственности за все предложения. "Даже если в должности не останутся, будут головой отвечать за принятые решения. Поэтому никаких личных пристрастий, интересов - только государственные. Мы не космос изобретаем, не новые космические аппараты. Весь мир работает, примеров много. Берите любой из них и давайте в этом направлении действовать", - сказал президент.

Между тем, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков на совещании отметил, что для обеспечения внутреннего рынка Белоруссии хватило бы 80%-й загрузки одного нефтеперерабатывающего завода. Страна экспортирует порядка 70% всех производимых нефтепродуктов (10-11 млн тонн в год - ИФ).

Как сообщалось, в ходе совещания Лукашенко заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики. "Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину - проверенный уже путь", - сказал Лукашенко.

Кроме того, в ходе совещания глава государства коснулся темы возможной закупки нефти Минском у Казахстана. Лукашенко выступил с утверждением, что Россия якобы противится поставкам казахстанского "черного золота" в Белоруссию. "Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", - сказал президент.

Как сообщалось, российские НК в 2019 году поставили в Белоруссию 17,6 млн тонн нефти. Таким образом, Лукашенко поставил задачу снизить поставки нефти из России до уровня 7 млн тонн в год.

Ранее концерн "Белнефтехим" проинформировал, что "Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой 22 января в литовский порт Клайпеда. Нефть будет предназначена для новополоцкого НПЗ "Нафтан".