Польский оператор "Дружбы" начал искать подрядчика для реверса нефти в Белоруссию

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Польский оператор магистрального нефтепровода "Дружба" PERN заявил о возможности запуска прокачки нефти из Польши на территорию Белоруссии.

"PERN решила, что восточная часть трубопровода "Дружба" должна иметь возможность перекачивать сырую нефть, то есть перекачивать сырье из Плоцка в Адамово. В настоящее время транспортировка идет только в обратном направлении. Цель состоит в том, чтобы повысить гибкость логистической сети компании и повысить энергетическую безопасность Польши. Компания уже начала искать подрядчика для этого проекта", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что возможность эксплуатации в реверс имеется только в северной части трубопровода, который соединяет портовый Гданьск с Плоцком.

"Реверс на восточном участке трубопровода "Дружба" даст нам возможность гибкой и двусторонней перекачки нефти между базами, чтобы обслуживать наших клиентов в полном объеме и без сбоев", - приводятся в сообщении слова президента PERN Игоря Василевского.

Как сообщалось, делегация правительства Польши посетила США, где провела консультации о механизме поставок американской нефти в Белоруссию через польские порты.

"Мы в Польше заинтересованы в том, чтобы помочь Беларуси с поставками нефти, если это необходимо, если это возможно", - заявил во время визита в Вашингтон полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, которого цитирует Польское агентство печати.

В начале февраля госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о готовности США обеспечить республику энергоресурсами на 100% по конкурентным ценам.

Лукашенко 21 января сообщил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики. Президент также сообщил, что Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки, в том числе американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в республику, что потребует запуска в реверс одной из веток нефтепровода "Дружба".

Поставки нефти из России на белорусские НПЗ с начала года осуществляют пока только НК группы "Сафмар". По информации "Белнефтехима" с марта нефть на белорусские НПЗ, в дополнение к компаниям группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских поставщиков, которые ранее не занимались поставками нефти в Белоруссию.

Поставки нефти из РФ сведены к минимуму из-за отсутствия договоренности с ключевыми поставщиками по цене сырья.

Нефтеперекачивающая станция Адамова Застава размещена на линейной части магистрального нефтепровода "Дружба" в непосредственной близости к границе с Белоруссией.