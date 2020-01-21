Лукашенко заявил, что РФ выступила против поставок нефти из Казахстана в Белоруссию

Президент Белоруссии Александра Лукашенко Фото: AP/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия выступает против поставок казахстанской нефти в Белоруссию.

"Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", - заявил Лукашенко во вторник на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, президента цитирует госагентство "БелТА".

Белорусский лидер также признал, что сейчас у Минска нет альтернативы поставкам российской нефти "в полном объеме". "Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину - проверенный уже путь", - сказал Лукашенко.

Президент также констатировал, что экономические условия, в которых приходится работать Белоруссии, усложняются. "Из-за введения Российской Федерацией налогового маневра неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства", - заметил Лукашенко.

Казахстанская нефть для Белоруссии

Как сообщалось, 17 января глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев встретился с зампредседателем концерна "Белнефтехим" Андреем Бунаковым. По информации Минэнерго Казахстана, стороны обсудили проект соглашения между правительствами двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Белоруссию, а также возможные объемы поставок.

Как уточнили в ведомстве, проект соглашения на данный момент рассматривается государственными органами. Предполагается, что поставки начнутся после того, как документ вступит в силу.

"Наиболее оптимальным вариантом, конечно же, являются поставки трубопроводным транспортом. Но в случае, если экономика мультимодальных поставок будет "проходимая", то такие поставки тоже возможны", - отметили в министерстве.

В октябре 2019 года Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти и должны были приступить к коммерческим переговорам. Пояснялось, что соглашение о поставках должно пройти ряд внутригосударственных процедур перед подписанием.

Как заявил Лукашенко в ходе своего визита в Нур-Султан в октябре 2019 года, казахстанская нефть и нефтепродукты могут поставляться транзитом через территорию России. Он отметил тогда, что соответствующие консультации с российской стороной пройдут в ближайшее время.

В начале декабря вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов сообщил, что белорусская сторона заявила о готовности импортировать около 3,2-3,5 млн тонн нефти и темных нефтепродуктов в год. Он также сообщал, что двустороннее соглашение с Минском о поставках нефти и нефтепродуктов может быть подписано в начале 2020 года.

"Нефтяные войны" Москвы и Минска

Как сообщалось, с 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. В связи с этим еще 31 декабря 2019 укашенко распорядился начать импорт нефти от альтернативных России поставщиков. Источники на нефтяном рынке сообщали, что белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

4 января "Белнефтехим" заявил о заключении первого контракта о закупке российской нефти без премии к цене. Источники, знакомые с ситуацией, сообщали "Интерфаксу", что заявку на поставку нефти из России на белорусский НПЗ "Нафтан" оформили "Русснефть" и "Нефтиса", подконтрольные Гуцериеву. "Транснефть" без упоминания грузоотправителя подтверждала, что получила заявку на прокачку на "Нафтан" 133 тыс. тонн нефти.