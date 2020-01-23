Греф пообещал покинуть Сбербанк в случае изменения стратегии новым акционером

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент - предправления Сбербанка Герман Греф уйдет из компании, если ее акционером, вместо Банка России, станет государство и будет изменена стратегия развития кредитной организации. Он сказал это журналистам в Давосе.

"Мы глубоко убеждены, что стратегия правильная, и практика это доказывает. Когда я приходил на свою позицию, я приходил с концепцией определенной. И если концепция будет изменена, то я не вижу своего места в компании, и много людей, которые вместе со мной работают, - тоже", - заявил он.

По словам Грефа, Сбербанк обсуждает с правительством возможность использования его платформы для цифровых сервисов. "Нам это очень интересно, надеюсь, что в этом направлении будем двигаться", - отметил он.

Греф позитивно относится к возможному переходу контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ к правительству. Он отметил, что инвесторы волнуются в связи с этим. "Мы сейчас в процессе осознания и переговоров, но в целом, я бы сказал, что я к этому отношусь больше позитивно, чем негативно", - сказал он.

"Даже не как банк, а как крупная техкомпания, мне кажется, что мы можем принести огромную пользу стране сегодня для технологической трансформации, используя нашу платформу. Альтернатив не так много в России, а мы можем быть очень мощной платформой для развития страны, для цифровой трансформации", - считает глава Сбербанка.

ЦБ владеет 50% + 1 уставного капитала Сбербанка (52,3% обыкновенных акций). Возможность перехода этой доли государству обсуждалась давно, но до практических решений дело не доходило. В октябре 2019 года о такой возможности заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Вскоре замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что практического решения вопроса пока нет. 22 января он же заявил, что схема выхода ЦБ из капитала Сбербанка почти готова.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью "Интерфаксу" в декабре заявила, что ЦБ не обсуждает передачу акций Сбербанка государству. "Речь именно о продаже", - сказала она. Министр финансов Антон Силуанов также подтверждал журналистам, что обсуждается возможность выкупа правительством у Банка России его доли в Сбербанке.

В сделке по выкупу акций Сбербанка у ЦБ могут использоваться средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщал в декабре Reuters со ссылкой на источники. В итоге эти деньги вернутся государству: ЦБ зафиксирует прибыль (так как рыночная цена акций Сбербанка гораздо выше той, по которой они учтены на балансе Банка России), а ее поднимут в бюджет, объяснял собеседник агентства.

Исходя из котировок на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), текущая рыночная стоимость пакета ЦБ РФ в Сбербанке - около 2,9 трлн рублей. Это примерно треть объема ФНБ на начало 2020 года (7,77 трлн рублей).