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Понятие МРОТ планируют исключить из Гражданского кодекса

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ разрабатывает законопроект, согласно которому из Гражданского кодекса уберут определение минимального размера оплаты труда (МРОТ), вместо него может появиться новое определение, например, финансовая единица, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на пресс-службы правительства и Минюста.

"Законопроект, который готовит Минюст, носит название "О внесении изменений в Гражданский кодекс РФ в части исключения указаний на минимальный размер оплаты труда". В документе предлагается убрать указание на минимальный размер оплаты труда, заменив слова конкретными суммами денежных выплат. Аналогичные поправки планируется внести в Воздушный кодекс РФ, Устав железнодорожного транспорта и ряд федеральных законов", - говорится в публикации.

Как пояснили изданию в пресс-службе министерства юстиции РФ, изменения готовятся в связи с тем, что понятию МРОТ в последнее время был придан более широкий смысл, и эту ситуацию необходимо исправить, исключив двоякое толкование.

"Минимальный размер оплаты труда использовался в различных отраслях законодательства, в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам", - уточнили в Минюсте.

Газета напоминает, что, согласно поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, отданному еще в мае прошлого года, МРОТ должен трактоваться только в соответствии с нормами закона "О минимальном размере оплаты труда", а точнее - исключительно как минимум денежных средств, который гарантируется работнику в качестве вознаграждения за выполнение им трудовых обязанностей. В частности, сборы и штрафы, основанные на МРОТ, в Уставе железнодорожного транспорта теперь предлагается начислять, исходя из их базового размера, равного 100 рублям.

Помимо документа, который готовит Минюст, аппаратом кабинета министров уже прорабатывается законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части исключения указаний на минимальный размер оплаты труда". Согласно плану законотворческой деятельности, в Госдуму они должны быть внесены в марте 2021 года, пишут "Известия".

Гражданский кодекс МРОТ

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