Рабочая группа заявила, что Госсовет не должен дублировать Совет Федерации

Руководители группы определили основные вопросы, нуждающиеся в проработке

Заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Госсовет должен "иметь самостоятельное значение" и быть эффективно встроен в государственный механизм, но "при этом он не должен повторять роль Совета Федерации", говорится в письме рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. В этом обращении к президенту группы обозначила вопросы, требующие детальной проработки, а также сформулировала ряд "рабочих" поправок.

Определение роли и статуса Госсовета в группе считают одним из ключевых вопросов. "Серьезной проработки требует вопрос о его соотнесении с другими инструментами государственного механизма, определение ключевых принципов его взаимодействия с ним", - говорится в письме.

Руководители группы считают, что в Конституции должны быть прописаны в том числе принципы формирования Госсовета. В развитие отраженных в Конституции вопросов должен быть принят федеральный закон о Госсовете, указали они.

Группа также подтвердила "необходимость сохранения правовых позиций, направленных на уважение основных принципов международного права, что требует выверенного подхода при разработке норм, усиливающих конституционные гарантии приоритета Конституции РФ на территории России".

"Имплементированные в российскую правовую систему международные договоры становятся ее частью и в силу положений ст. 4 и ч. 1 ст. 15 Конституции РФ должны подчиняться ее действиям", - говорится в письме. Чтобы закрепить приоритет Конституции, группа предложила внести поправки в ст. 79.

Вопрос соотношения систем государственной и муниципальной власти требует "серьезной проработки", говорится в письме. "Закрепляя в Конституции РФ принцип единства публичной власти (поправки в ст. 132), необходимо действовать так, чтобы не пострадали конституционные гарантии местного самоуправления", - считают руководители группы.

По их мнению, "не должно быть механического слияния, при этом механизмы взаимодействия разных уровней власти требуют дополнительной проработки".

Для развития конституционных гарантий исполнения государством своих социальных обязательств (МРОТ не ниже прожиточного минимума и достойное пенсионное обеспечение) рабочая группа предлагает внести поправки в ст. 75 Конституции(о финансовых обязательствах государства), а также "прямо закрепить обязанность правительства РФ обеспечить исполнение указанных обязательств" (поправка в ст. 114 Конституции).

"В целях расширения принципа конституционной законности и прав граждан расширения требуют компетенции Конституционного суда РФ в части проверки конституционности принятых парламентом законов, и соответствующие поправки должны быть внесены в ст.125 Конституции РФ", - говорится в документе. Там подчеркивается, что при этом "проработки требует порядок осуществления этого полномочия".

Президент Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил обсудить возможность внести в Конституцию ряд поправок, важных "для развития России как правового и свободного государства", где свободы и права граждан являются приоритетом. В тот же день он создал рабочую группу для подготовки этих поправок. Все изменения он предложил выставить единым пакетом на голосование. Предполагается, что это будет не референдум, а формат голосования также определит рабочая группа.

На первое заседание группа собралась уже 16 января. В Госдуме 20 января заявили, что ждут внесения конституционных поправок "со дня на день".