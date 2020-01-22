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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Путин призвал пересмотреть потребительскую корзину в России

Президент предложил добавить в нее больше овощей, фруктов, мяса и рыбы

Путин призвал пересмотреть потребительскую корзину в России
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Потребительская корзина в России должна быть пересмотрена, сейчас в ней овощи, фрукты, рыба и мясо не занимают должного места, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если посмотреть на эту корзину, по мнению специалистов, структура ее нуждается в совершенствовании", - сказал Путин на встрече с представителями общественности в липецком городе Усмань. Президент обратил внимание, что большую часть потребительской корзины занимают сейчас хлебобулочные изделия.

"От нее будет зависеть, конечно, и прожиточный минимум. А от прожиточного минимума, это в законе уже прописано, высчитывается и МРОТ (минимальный размер оплаты труда - ИФ). Одно зависит от другого", - отметил он.

Президент напомнил, что в законе отражено, что МРОТ не может быть меньше, чем прожиточный минимум (с 1 января 2020 года МРОТ составляет 12 130 рублей в месяц). "Но я предложил это зафиксировать в Конституции. Потому что, если мы это сделаем, если в ходе всероссийского голосования люди поддержат эту поправку, тогда никто уже не сможет в будущем, ссылаясь на текущие проблемы с бюджетом, и ссылаясь на то, что у нас есть какие-то другие, более важные приоритеты, не исполнять эту норму", - пояснил Путин.

Он подчеркнул, что "тогда это будет очень жестко, также как и необходимость индексации пенсий". "В законе вроде прописано, что пенсии нужно индексировать ежегодно. Но жизнь сложна и многообразна, диктует нам свои суровые законы подчас. Вот не хватает денег, нужно на то, на это, на пятое-десятое. Но если в Конституции будет записано, что индексация ежегодная обязательная, тогда от этого никому никуда нельзя будет деться", - сказал президент.

Путин напомнил, что положение об индексации пенсий - это вторая норма, которую он ранее в январе предложил зафиксировать в Основном законе.

В настоящее время положение о потребительской корзине в России зафиксировано в соответствующем федеральном законе от 3 декабря 2012 года. Срок действия документа истекает 31 декабря 2020 года.

Владимир Путин

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