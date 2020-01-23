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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 04:01

Brent подешевела до $62,29 за баррель

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться в четверг после существенного падения в среду на опасениях, что распространение уханьского коронавируса может привести к сокращению спроса на рынке, где и без того наблюдается избыток предложения.

К 8:12 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,92 (1,46%) к уровню закрытия в среду и торговались у $62,29 за баррель. За предыдущий день контракты подешевели на $1,38 (2,14%), до $63,21 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,99 (1,74%), до $55,75 за баррель. В среду WTI подешевела на $1,7 (2,91%), до $56,64 за баррель.

"Опасения о том, что эпидемия коронавируса оказывает давление на спрос на нефть, препятствуя туризму и торговле, действительно существуют", - отметил основатель консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. 23 января Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой коронавирусом, увеличилось до 571 человека. Умерли 17 заболевших. Власти Китая принимают экстренные меры по предотвращению распространения заболевания.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не делают никаких выводов по зафиксированному типу коронавируса и продолжат в четверг оценивать степень его опасности.

Brent WTI Китай Ухань ВОЗ

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