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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 22:35

Власти Уханя приостановят сообщение с городом из-за вируса

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Транспортное сообщение с китайским городом Ухань приостанавливается с 10:00 местного времени (05:00 по Москве) в четверг из-за распространения остроинфекционного коронавируса, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на городские власти.

Местный аэропорт закрывается для вылетов, прерывается железнодорожное сообщение. Не будет работать и городской общественный транспорт.

По имеющимся данным, от осложнений, вызванных заражением этим вирусом, к настоящему времени в Китае скончались 17 человек. Зафиксировано более 400 случаев заражения.

Кроме нескольких китайских провинций, о появлении вируса сообщается из Южной Кореи, Китая, США. Двоих граждан России госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Китай Ухань коронавирус

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