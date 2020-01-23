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"ЛУКОЙЛ" перенаправил в Приморск и Новороссийск нефть для Белоруссии

"ЛУКОЙЛ" перенаправил в Приморск и Новороссийск нефть для Белоруссии
Фото: Reuters

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" перераспределил в направлении портов объемы нефти, которые планировал в январе поставить в Белоруссию.

"Пока перераспределили на Приморск и Новороссийск", - сообщил журналистам президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что компания возобновит поставки нефти в республику, как только Москва и Минск заключат соответствующие договоры.

Как сообщалось, Россия и Белоруссия с нового года не могут договориться о поставках нефти на НПЗ республики. По информации источников на нефтяном рынке, стороны так и не сумели разрешить разногласия по цене на сырье. Так, белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

Российские же компании предлагали сохранить условия 2019 года, ведь, по данным "Белнефтехима", в настоящее время цена нефти из РФ для республики и так составляет 83% от мировой цены на нефть. Российские чиновники настаивали на том, что вопрос цены российской нефти - коммерческий, и правительство не может в него вмешиваться, потому что отрасль работает по рыночным условиям, а цены на "черное золото" не регулируются.

Временным решением проблемы стало заключение контракта компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой" - на 133 тыс. тонн нефти для Новополоцкого НПЗ. Ожидается, что в ближайшее время небольшой объем сырья придет и на Мозырский завод.

Однако дальнейшие поставки по-прежнему остаются под вопросом, хотя в индикативном балансе двух стран указаны 23,5 млн тонн в 2020 году. При этом, по сообщению двух сторон, транзит нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" через Белоруссию идет без ограничений.

Ранее концерн "Белнефтехим" проинформировал, что "Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой 22 января в литовский порт Клайпеда. Нефть будет предназначена для новополоцкого НПЗ "Нафтан".

ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов Приморск Новороссийск Белоруссия

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