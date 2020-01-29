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"Сафмар" в феврале поставит Белоруссии 250 тысяч тонн нефти

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Нефтяные компании группы "Сафмар", как ожидается, поставят в феврале в Белоруссию 250 тысяч тонн нефти.

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Таким образом в "Сафмаре" прокомментировали "Интерфаксу" появившуюся в СМИ информацию о планирующихся поставках. Кроме того, в концерне сообщили о продолжающихся переговорах с российскими компаниями по поставкам нефти.

"Переговоры продолжаются, этот процесс никто не прекращал. Все переговоры ведутся для того, чтобы восстановить и уровень поставок, и саму возможность поставок", - отметили там.

Поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия с 1 января остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам, хотя с 4 января поставки были частично возобновлены нефтяными компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Белорусские власти сообщили, что предложения об импорте нефти они направили странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Кроме того, по словам президента страны Александра Лукашенко, переговоры о поставках нефти ведутся также с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.

21 января Лукашенко заявил, что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30-40% всей потребности, а по 30% нефти она должна импортировать через страны Балтии и Украину.

В прошлом году Белоруссия импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти.

Сафмар Белоруссия

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