Лукашенко заявил, что Москва "кинула" Минск с ценой на российский газ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона не выполняет договоренностей, ранее достигнутых при продаже "Газпрому" белорусской газотранспортной системы, о ценах на газ для республики.

"Что касается газа, нас кинули - не вывели нас на равные цены. Что касается нефти: платите больше, чем они продают полякам и немцам. Где такое видано?" - заявил Лукашенко в пятницу на встрече с работниками завода по выпуску газетной бумаги в Шклове.

По его словам, "когда мы им продавали нашу трубу "белтрансгазовскую" (газотранспортную систему Белоруссии, в 2007-2011 годах - ИФ), была четкая договоренность - нам пообещали, заплатив деньги (небольшие, надо сказать, они уже их отработали практически - $5 млрд), выровнять с Россией по цене".

Лукашенко заявил, что поднимал данный вопрос в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным. "Прошло время - забыли. Недавно я разговаривал с президентом России. Я ему прямо сказал: а я это помню", - отметил белорусский лидер.

Обращаясь к российской стороне, он добавил: "Поэтому вы устанавливайте свою цену на газ, но мы будем тоже действовать, исходя из собственных интересов, чего бы нам это ни стоило".

"Газовые войны" Москвы и Минска

Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд кубометров газа. В 2019 году цена на газ из России для республики составляла $127 за 1 тыс. кубометров.

В конце декабря 2019 года Лукашенко и Путин вели напряженные переговоры по ценам на газ в 2020 году. Результатом договоренностей стало подписание поздно вечером 31 декабря протокола, в соответствии с которым прошлогодняя цена газа сохраняется для Белоруссии на 2 месяца - январь и февраль.

Минск намерен добиваться снижения цены на газ, при этом Лукашенко заявлял, что РФ хочет повысить его стоимость до $152 за 1 тыс. кубометров. Белорусский лидер также говорил, что Минск хочет покупать газ за российские рубли, но РФ ответила отказом и предпочитает доллары в газовых расчетах.

"Мы покупали и покупаем у вас (газ - ИФ) за доллары. Вы говорите о единой валюте, я предлагаю за российские рубли давайте торговать. А хочется (российской стороне - ИФ) доллары. Вот суть вашего валютного союза", - сказал Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"На это у них ответа нет. Это кажется странным. Давайте газ за российские рубли, и так потихоньку пойдем (к валютному союзу - ИФ). Так вот - нет", - подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, в начале января 2020 года президент выражал возмущение из-за цен на российский газ для его страны. "75 лет Великой Победы (в Великой Отечественной войне - ИФ). Все горлопаним, где только возможно - и в России, и в Беларуси. Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", - говорил 9 января Лукашенко.