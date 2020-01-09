Лукашенко назвал ненормальной ситуацию с ценами на российский газ для Белоруссии

Президент заявил, что "Газпром" зарабатывает на его стране в три раза больше, чем на Германии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил возмущение из-за цен на российский газ для его республики.

"75 лет Великой Победы (в Великой Отечественной войне - ИФ). Все горлопаним, где только возможно - и в России, и в Беларуси. Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", - заявил Лукашенко, выступая в четверг на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп". Президента цитирует госагентство "БелТА".

Пока Минск и Москва договорились о поставках газа в течение некоторого времени на прежних условиях. "Когда мы в 2011 году шли на продажу "Белтрансгаза" (компания была продана "Газпрому" за $5 млрд в течение 4 лет - ИФ), была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано", - подчеркнул Лукашенко.

"Газовая" проблема в отношениях Минска и Москвы

Ранее в Минэнерго Белоруссии сообщили, что цена поставок российского газа в республику в первые два месяца наступившего года сохранится на прошлогоднем уровне и составит $127 за 1 тыс. кубометров. Переговоры о поставках газа в настоящее время продолжаются, также сообщали в ведомстве.

В Минэнерго пояснили, что соответствующие договоренности были достигнуты 31 декабря 2019 года на встрече посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко, министра энергетики республики Виктора Каранкевича с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером. По итогам встречи стороны подписали протокол между правительством Белоруссии и "Газпромом", в котором оговаривается цена газа для Минска в январе-феврале 2020 года.

Ранее сообщалось, что 31 декабря вечером "Газпром" сообщил о подписании протокола о ценах на газ на январь-февраль и дополнения к контрактам на транзит и поставку газа ПАО "Газпром" с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", продлевающие их до 2021 года. Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года, пояснял "Газпром".

Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" действовали контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики до конца 2019 года.

В 2019 году республика получала газ по $127 за тысячу кубометров. Цена на газ для Минска в 2018-2019 годах была утверждена межправсоглашением. Таким образом, в соответствии с достигнутыми 31 декабря договоренностями, текущая цена поставок газа для Белоруссии - $127 за тысячу кубометров - сохранится в течение января-февраля 2020 года. В дальнейшем переговоры по цене на газ будут продолжены на высшем уровне.

Минск в рамках интеграционных процессов предлагал снизить цену на газ с 2020 года до уровня Смоленской области, то есть практически в два раза. Однако российская сторона настаивает, что забегать со снижением цен на газ для Белоруссии в условиях незавершенности союзного строительства было бы ошибочно. По информации Лукашенко, Россия хочет повысить стоимость газа для республики в 2020 году до $152 за 1 тыс. кубометров.

В минувший вторник состоялся почти часовой разговор президентов России и Белоруссии, в ходе которого детально обсуждалось согласование конкретных объемов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья.