Лукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко. "Вот суть вашего валютного союза", - отметил он.

Он считает, что переход к расчетам за газ в рублях позволит постепенно перейти к валютному союзу, но при нынешнем раскладе это так не получится.

По его словам, Минск считает, что имеет право на льготную цену на газ, поскольку на Белоруссию пришлось 80% последствий от взрыва Чернобыльской АЭС, за который Россия несет ответственность как правопреемница СССР. Этот вопрос он обсуждал с российское делегацией на переговорах в Петербурге ранее в декабре.

"Чернобыльскую станцию кто строил? Не Беларусь. Кто ее эксплуатировал? Не Беларусь. Кто ее взорвал? Не Беларусь. А 80% горя упало на нас, чуть-чуть на Брянскую область, немного на Украину, - заявил он. Советский Союз развалился, кто помогать будет? И вы сегодня за 10 долларов за газ торгуетесь?".

В Чернобыльской зоне до сих пор нельзя сжигать лес на дрова, потому что "это грязные дрова", последствия катастрофы до сих пор не преодолены на юго-востоке Белоруссии, и в России должны это понимать, считает Лукашенко.

Он также считает, что Россия должна продавать газ в Германию дороже, чем в настоящее время. "Вы должны Германии еще выше продавать, вы льготируете, там большой рынок. А мы с вами, как я образно скажу, в окопах гнили вместе", - заявил Лукашенко.

20 декабря президент Белоруссии заявил, что на переговорах в Петербурге он и Владимир Путин достигли концептуальных договоренностей закупкам газа и нефти, осталось уточнить цифры. Он обещал, что в 2020 году Минск купит у Москвы примерно 20 млрд кубометров газа. "Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд кубометров. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4-5 млрд кубометров меньше будем закупать", - продолжил он.

Также стороны договорились о закупках у России до 25 млн т нефти по ценам не выше уровня 2019 года. Также они условились, что в 2020 году для Белоруссии сохранится нынешняя цена на газ $127 за тысячу кубометров.