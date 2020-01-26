Рыбный экспорт России стал более доходным

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Доходность экспорта рыбы и морепродуктов из РФ в 2019 году выросла, заявил "Интерфаксу" президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, сославшись на данные ФТС.

"Как мы и прогнозировали, доходность экспорта растет быстрее его объемов, это значит, что бизнес решает задачи в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" без ущерба для внутреннего рынка", - сказал Зверев.

Согласно таможенной статистике, в 2019 году в стоимостном выражении российский рыбный экспорт вырос на 6,27% и достиг $4,467 млрд (без учета поставок из-за таможенной территории РФ). В то же время в натуральном выражении рыбный экспорт (без учета поставок из-за таможенной территории РФ) в прошлом году по сравнению с 2018 годом снизился на 3,7% и составил 1 млн 665 тыс. 598 тонн. Снижение объема в ВАРПЭ объясняют увеличением поставок на внутренний рынок.

Как отметил Зверев, снижается объем экспортных поставок любимых среди россиян видов рыбы, таких как тихоокеанская сельдь, кета, горбуша и скумбрия.

По данным ФТС, экспорт тихоокеанской сельди, на которую приходится 10,35% в объеме российского экспортного рынка (второе место), снизился на 20,73%, до 172,35 тыс. тонн. Значительно ниже стали объемы экспорта тихоокеанских лососей: поставки горбуши сократились на 47,86%, до 75,28 тыс. тонн, кеты - на 26,26%, до 29,15 тыс. тонн. Экспорт атлантической трески снизился на 16%, до 81,98 тыс. тонн, скумбрии - на 24,79%, до 22,7 тыс. тонн.

В то же время зафиксирован достаточно большой рост поставок кальмара, креветок и сардины иваси. Резко вырос экспорт рыбы (в основном сельди, минтая, трески) в Испанию. Сингапур увеличил закупки сельди, Великобритания - минтая, трески, пикши.

Согласно проекту "Экспорт продукции АПК" (в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"), экспорт рыбы и морепродуктов из РФ к 2024 году должен вырасти до $8,5 млрд.