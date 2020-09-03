Рыбаки заявили об опасности "экономического переворота" на Камчатке

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Рыбаки обеспокоены тем, что обсуждаемые изменения в закон "О рыболовстве", которые предусматривают проведение торгов в электронной форме, могут серьезно осложнить положение отрасли на Камчатке и в других рыболовецких регионах. Об этом сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Законопроект предусматривает проведение аукционов на право пользования рыболовными участками. Но эта норма не распространяется на рыболовные участки, которые уже закреплены за пользователями по результатам конкурсов, отметили в ассоциации.

Поскольку в 2019 году в законодательстве термин "рыбопромысловый участок" был заменен на "рыболовный участок", эксперты не исключают, что те участки, которые ранее распределены на конкурсах, могут быть признаны вновь сформированными и выставлены на аукцион до истечения срока действия договоров на них.

Как подсчитали в ВАРПЭ, это создает угрозу более чем 1700 рыболовным участкам. В результате их владельцы могут лишиться права на добычу более 400 тыс. тонн рыбы, а сотни предприятий Камчатки и Сахалина потерпят крах. Между тем, на Камчатке на рыбную отрасль приходится основная доля внутреннего регионального продукта. Это создает реальную опасность "экономического переворота" в отрасли в регионе. Лососевые участки - это фундамент для рыбной отрасли, и его предлагается взорвать, отметили в ассоциации.

Тревоги рыбаков признала оправданными комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре, а затем и комиссия правительства по законопроектной деятельности. По итогам их заседаний Минсельхоз разработал поправку, которая устанавливает правопреемственность между рыбопромысловыми и рыболовными участками. Кроме того, новая формулировка очерчивает круг рыболовных участков, не подлежащих выставлению на электронные аукционы.

Как заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев, предложено важное уточнение. "Мы получили информацию от региональных ассоциаций и властей о том, что они поддерживают поправку Минсельхоза. Однако юридическая шлифовка законопроекта будет продолжена, потому что не все опасения рыбопромышленников устранены", - сказал он.