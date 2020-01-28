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Компания основателя Yota подала в ФАС ходатайство о покупке 100% Эльгинского проекта

Компания основателя Yota подала в ФАС ходатайство о покупке 100% Эльгинского проекта
Угольный разрез Эльгинского месторождения
Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Компания "А-Проперти" сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке 100% Эльгинского угольного проекта "Мечела", сообщил "Интерфаксу" представитель "А-Проперти".

В "Мечеле", владеющем 51% Эльгинского проекта, от комментариев отказались. Другой акционер Эльги - Газпромбанк- заинтересован в продаже своих 49% в проекте компании Авдоляна, сообщил "Интерфаксу" представитель банка.

"А-Проперти" летом 2019 года подала в ФАС ходатайство о покупке доли Газпромбанка в Эльге. В соответствии с акционерным соглашением, у "Мечела" было преимущественное право на выкуп доли банка, однако компания им не воспользовалась. "Мечел" отказался от реализации опциона в связи с тем, что поступило альтернативное предложение, изучение которого требует дополнительного времени и консультаций со всеми сторонами, включая крупнейших кредиторов компании, так как такое решение не может быть принято в отрыве от реструктуризации текущей задолженности", - поясняли в компании.

"Мечел" из-за высокой долговой нагрузки не может инвестировать в развитие добычи на Эльгинском - крупнейшем в России и одном из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля. За 9 месяцев 2019 года добыча на Эльге снизилась на 17% - до 3,2 млн тонн, в то время как по проекту должна была к 2020 году достичь 20 млн тонн.

Компания несколько лет искала возможности для дальнейшего развития Эльгинского проекта. Сначала речь шла о проектном финансировании ВЭБа, затем - о привлечении иностранного инвестора. Однако оба варианта реализовать не удалось.

В настоящее время параллельно с переговорами по Эльге "Мечел" обсуждает с кредиторами реструктуризацию долга, grace period по которому истекает в I квартале. На середину прошлого года задолженность "Мечела" по основному долгу перед госбанками составляла 347,5 млрд рублей. "Мечел" направил им предложение отсрочить выплаты по "телу" долга с 2020-2022 на 2024-2026 годы.

А-Проперти Альберт Авдолян ФАС Мечел Эльгинское месторождение

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