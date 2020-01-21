"Мечел" не воспользовался офертой на выкуп доли Эльги у Газпромбанка

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - "Мечел" не воспользовался в срок офертой на выкуп у Газпромбанка 34% проекта разработки Эльгинского месторождения, сообщил "Интерфаксу" представитель кредитной организации.

"Таким образом, "Мечел" не использовал возможность реализовать содержащееся в акционерном соглашении преимущественное право на выкуп этой доли. Газпромбанк будет рассматривать различные варианты дальнейших действий", - добавил он.

""Мечел" отказался от реализации опциона, поскольку поступило альтернативное предложение, изучение которого требует дополнительного времени и консультаций со всеми сторонами, включая крупнейших кредиторов компании, так как такое решение не может быть принято в отрыве от реструктуризации текущей задолженности", - объяснила директор департамента по связям с общественностью компании Екатерина Видеман.

"Мечел" рассчитывает, что предложенное решение будет поддержано кредиторами, добавила она.

17 января о решении владельца "Мечела" Игоря Зюзина не пользоваться этим правом сообщил РБК со ссылкой на источники. По их информации, Зюзин готов продать свои 51% Эльги и выйти из проекта.

Летом 2019 года Газпромбанк объявил, его долю в проекте готова купить "А-проперти" основателей Yota Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева. Эта компания направила в ФАС ходатайство о покупке у банка 49% в Эльге. После этого банк направил оферту "Мечелу", руководствуясь условиями акционерного соглашения.

"Мечел" и Газпромбанк с 2017 года искали инвестора в Эльгу для дальнейшего развития проекта. Эльгинское угольное месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, оно расположено в Южной Якутии. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Добыча на Эльгинском разрезе началась в 2011 году.

Чистый долг "Мечела" без пеней, штрафов и опционов на конец III квартала составляет 408 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 6,9х. Доля госбанков составляет 89% кредитного портфеля "Мечела".