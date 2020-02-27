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ФАС разрешила основателю Yota купить 100% Эльгинского проекта "Мечела"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство компании "А-Проперти" сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна о покупке 100% Эльгинского угольного проекта "Мечела", следует из сообщения ведомства.

Речь идет о приобретении 100% ООО "Эльгауголь", ООО "Эльга-Дорога" и ООО "Мечел Транс Восток". "Мечелу" принадлежит 51% в этих компаниях, остальные 49% - у Газпромбанка.

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ФАС А-Проперти Альберт Авдолян Мечел Эльгинское месторождение

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