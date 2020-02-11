Счетная палата РФ в 2020 г проверит использование Промсвязьбанком взносов АСВ в капитал и имущество

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ в 2020 году проверит использование Промсвязьбанком в 2018-2019 годах средств и облигаций федерального займа (ОФЗ), внесенных в капитал и имущество банка Агентством по страхованию вкладов (АСВ), следует из материалов Счетной палаты.

Государство в конце 2014 года выделило 1 трлн рублей (впоследствии сумма сократилась до 838 млрд рублей) в виде ОФЗ на докапитализацию российских банков. Средства кредитным организациям выделялись через АСВ. Тогда Промсвязьбанк получил в виде ОФЗ 29,9 млрд рублей.

В 2018 году ЦБ РФ внес ОФЗ номинальной стоимостью 113,4 млрд рублей в качестве имущественного взноса в АСВ. ОФЗ были внесены для оказания финансовой помощи Промсвязьбанку. АСВ передало в казну все принадлежащие агентству обыкновенные именные акции Промсвязьбанка балансовой стоимостью 113,4 млрд рублей за счет уменьшения имущественного взноса РФ, внесенного в имущество АСВ. Позднее банк был передан Росимуществу.

Также Промсвязьбанк был докапитализирован на 130 млрд рублей за счет ОФЗ санируемых банков дополнительно к 113,4 млрд рублей.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества. На базе кредитной организации создается банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.

Промсвязьбанк по итогам 2019 года занял 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".