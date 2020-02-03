Спрос на нефть в Китае упал на 20% на фоне распространения коронавируса

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, на фоне распространения коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Сокращение спроса рассчитывается относительно нормальных для этого времени года уровней потребления, отмечают источники. Традиционно в период празднования Нового года по Лунному календарю спрос на нефть увеличивается, в том числе, из-за роста потребления авиатоплива в условиях более активного туризма.

Это самый серьезный шок для спроса с момента финансового кризиса 2008-2009 года и самое неожиданное падение с момента террористических атак в США 11 сентября 2001 года.

В сложившейся ситуации нефтяной рынок нуждается в помощи ОПЕК и ее союзников, которые, по данным источников, планируют провести 4-5 февраля внеочередное заседание технического комитета. Ранее планировалось, что заседание техкомитета состоится только перед мартовской встречей министров ОПЕК+.

Для встречи министров в феврале обсуждаются такие потенциальные даты, как 8-9 февраля и 14-15 февраля, хотя пока согласованным остается плановое заседание 5-6 марта.

Как сообщалось, в Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 по московскому времени воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 17 тыс. 205 человек, смертельный исход зафиксирован в 361 случае, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

"Черный лебедь" для рынка

"Очевидно, что ситуация в Китае стала "черным лебедем" для нефтяного рынка, - отмечает партнер Again Capital LLC в Нью-Йорке Джона Кильдуфф. - До вспышки пневмонии еще были какие-то надежды на увеличение спроса, однако теперь они сошли на нет".

"ОПЕК+ должна отреагировать. Если дальнейшего сокращения добычи не будет, нефть продолжит дешеветь", - говорит эксперт.

Китай является крупнейшим мировым импортером нефти с 2016 года, когда он обошел США, и, таким образом, изменение объема спроса в этой стране может оказывать огромное влияние на глобальный рынок. Потребление нефти в Китае составляет порядка 14 млн баррелей в сутки (б/с), что эквивалентно совокупным потребностям Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Японии и Южной Кореи.

Цена нефти Brent упала более чем на 10% с 20 января, когда мировые рынки впервые заметили масштаб эпидемии пневмонии в Китае. В январе Brent подешевела на 12%, WTI - на 16,3%, максимальными темпами с мая.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:15 по Москве составляет $56,14 за баррель, что на $0,48 (0,85%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,16 (0,31%) - до $51,4 за баррель.

Сокращение спроса на нефть в Китае начинает сказываться на глобальном энергетическом рынке. Так, поставки латиноамериканской нефти в Китай остановились на прошлой неделе, поставки из Западной Африки - замедлились, отмечают трейдеры.

Китайские нефтеперерабатывающие компании, сталкиваясь с нехваткой спроса на нефтепродукты, складируют свою продукцию и в скором времени могут исчерпать лимиты хранилищ, предупреждают эксперты.

Если это произойдет, они будут вынуждены сократить производство нефтепродуктов. По данным одного источника, сокращение производства может составить 15-20%.

Sinopec Group, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Китая, готовится к сокращению производства на 13-15%, и примет решение о необходимости этих мер к 9 февраля.