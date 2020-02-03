Власти Приморья отчитались о возобновлении импорта овощей из Китая

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Приморье через границу снова стали пропускать грузовики из Китая, чтобы "избежать дефицита овощей" на рынке, сообщила пресс-служба краевой администрации. Чиновники учли мнение экспертов, о том что запрещать ввоз фруктов и овощей не имеет смысла, поскольку новый коронавирус не стойкий в окружающей среде.

Грузовики с китайскими товарами не пропускали в регион до 2 февраля.

"Данная ситуация привела к дефициту китайских овощей на рынке, десятки фур не могли пересечь границу с Приморским краем", - отмечается в пресс-релизе. Ранее на резкое подорожание огурцов и помидоров и на начинающийся дефицит овощей стали жаловаться жители региона в соцсетях и местные СМИ.

Правительство с 31 января ограничило движение через 16 КПП на границе с Китаем.