Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:15

Власти Приморья отчитались о возобновлении импорта овощей из Китая

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Приморье через границу снова стали пропускать грузовики из Китая, чтобы "избежать дефицита овощей" на рынке, сообщила пресс-служба краевой администрации. Чиновники учли мнение экспертов, о том что запрещать ввоз фруктов и овощей не имеет смысла, поскольку новый коронавирус не стойкий в окружающей среде.

Новый коронавирус в Китае

Грузовики с китайскими товарами не пропускали в регион до 2 февраля.

"Данная ситуация привела к дефициту китайских овощей на рынке, десятки фур не могли пересечь границу с Приморским краем", - отмечается в пресс-релизе. Ранее на резкое подорожание огурцов и помидоров и на начинающийся дефицит овощей стали жаловаться жители региона в соцсетях и местные СМИ.

Правительство с 31 января ограничило движение через 16 КПП на границе с Китаем.

Приморье Китай

Новости по теме

Новости

В Новосибирске отправили под домашний арест организатора вечеринки в здании, где рухнула крыша

Вильфанд предсказал в пятницу невероятный погодный поворот

Вильфанд предсказал в пятницу невероятный погодный поворот

Песков переадресовал вопрос об упоминании бога в Конституции рабочей группе

Новый коронавирус в Китае

Компаниям в РФ рекомендовали продлить отпуска уехавшим домой сотрудникам из КНР

В РПЦ предложили закрепить в Конституции союз мужчины и женщины как брак, а не семью

В РПЦ предложили закрепить в Конституции союз мужчины и женщины как брак, а не семью

В Крыму раскрыли резонансное убийство пастушки

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ
Новый коронавирус в Китае

Мишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом

Мишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом
Новый коронавирус в Китае

Мишустин предложил перенести Сочинский форум из-за коронавируса

Мишустин предложил перенести Сочинский форум из-за коронавируса

"Ъ" узнал об идее Генпрокуратуры создать спецресурс по борьбе с кибермошенниками

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');