Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:52

Цена Brent упала до минимума за 13 месяцев

Цена Brent упала до минимума за 13 месяцев
Фото: Reuters

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в понедельник на новостях о падении спроса в Китае, при этом цена Brent в определенный момент торгов опустилась до минимума за 13 месяцев.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в ходе торгов опускалась на 3,4%, до $54,7 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 2,1% - до $50,5 за баррель.

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, на фоне распространения коронавируса, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Это самый серьезный шок для спроса со времен финансового кризиса 2008-2009 года и самое неожиданное после террористических атак в США 11 сентября 2001 года.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings полагает, что продолжающееся распространение коронавируса может сдержать рост спроса на нефть, что приведет к усилению перепроизводства из-за увеличения добычи в Бразилии, Норвегии и США.

"Размер профицита будет зависеть от продолжительности вспышки и способности стран ОПЕК+ скорректировать объемы добычи в случае необходимости, - отмечается в сообщении агентства. - Мы ожидаем, что цены на нефть останутся крайне нестабильными в 2020 году, а геополитическая напряженность и экономические настроения будут ключевыми факторами".

По информации Bloomberg, ОПЕК+ планирует провести 4-5 февраля внеочередное заседание технического комитета. Ранее планировалось, что заседание техкомитета состоится только перед мартовской встречей министров ОПЕК+.

Citigroup Inc., входящий в тройку крупнейших банков США, снизил свой прогноз цены Brent с $69 до $54 за баррель в первом квартале 2020 года и с $68 до $50 за баррель во втором квартале. Банк отмечает, что "ситуация остается очень нестабильной и будет во многом зависеть от масштабов распространения вируса и продолжительности эпидемии".

нефть

Новости

Вспышка коронавируса омрачает перспективы экономики в 2020 году

Вспышка коронавируса омрачает перспективы экономики в 2020 году

"РусАл" приостановит работу в Гайане из-за беспорядков

Белоруссия начала ремонт участков и станций нефтепровода "Дружба"

Спрос на нефть в Китае упал на 20% на фоне распространения коронавируса

Новый коронавирус в Китае

Мишустин предложил перенести Сочинский форум из-за коронавируса

Мишустин предложил перенести Сочинский форум из-за коронавируса

МВД предложило разрешить любые комбинации цифр в кодах регионов на номерах

WSJ предупредила о риске для роста мировой экономики из-за спада на рынках жилья

WSJ предупредила о риске для роста мировой экономики из-за спада на рынках жилья

Brent подешевела до $56,37 за баррель

Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в январе повысился на 3,6%

Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в январе повысился на 3,6%

Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью по рыночным ценам

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');