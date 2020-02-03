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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:52

Что произошло за день: понедельник, 3 февраля

Меры против коронавируса в России, рухнувшие цены на нефть и морозы в Москве

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Михаил Мишустин допустил, что иностранцев с коронавирусом могут депортировать. Правительство также планирует ограничить въезд иностранцев с территории Китая за исключением пункта пропуска в "Шереметьево". Власти намерены прекратить чартерные рейсы из Китая в Россию с 14 февраля.

- Турция заявила об ударах по 46 целям в Сирии в ответ на обстрел в Идлибе. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в результате атаки были "нейтрализованы" 76 сирийских военных. Российские военные опровергли сообщения о действиях Турции и подчеркнули, что турецкая авиация не нарушала воздушное пространство Сирии. Совместное патрулирование Турции и РФ в Сирии в понедельник было отменено.

- Цена на нефть Brent снизилась до минимума за 13 месяцев. Стоимость апрельских фьючерсов на лондонской бирже ICE Futures в ходе торгов опускалась до $54,7 за баррель. Это произошло на фоне уменьшения спроса на нефть в Китае на 20%.

- Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского "Боинга". Речь идет о россиянах Игоре Гиркине (Стрелкове), Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко. Первое слушание по делу пройдет 9 марта.

- В Цхинвале найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его супруга. По данным источника, муж и жена могли погибнуть от отравления угарным газом. В Генпрокуратуре Южной Осетии сообщили, что на телах не найдено следов насильственное смерти.

- Напавший на росгвардейца боксер отправлен под арест. Георгий Кушиташвили останется под стражей до 1 апреля. Спортсмен временно исключен из сборной России.

- Генпрокуратура попросила уменьшить тюремный срок для Константина Котова. В представлении заместителя генпрокурора Леонида Коржинека предлагается назначить активисту наказание в виде одного года колонии вместо четырех. Документ будет передан во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

- Вильфанд рассказал о грядущих морозах в Москве. Холодать начнет уже в ночь на вторник, в субботу днем температура опустится до 10 градусов мороза. Однако уже с 9 или 10 февраля ожидается потепление. В январе в Центральной России был побит абсолютный температурный рекорд: средняя температура составила ноль градусов.

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