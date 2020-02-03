Мишустин поручил перенести Сочинский инвестфорум из-за коронавируса

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин поручил перенести запланированный в феврале Российский инвестиционный форум в Сочи в связи с распространением коронавируса, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства в понедельник.

"Перенести проведение Российского инвестиционного форума, запланированного на 12 - 14 февраля 2020 г., ежегодно проводимого в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2004 г. № 1240-р", – говорится в документе.

Организационному комитету по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума представить предложения о сроках проведения Российского инвестиционного форума, отмечается в распоряжении.

Ранее в понедельник на совещании с вице-премьерами зампред правительства Татьяна Голикова предложила отменить Сочинский форум, планировавшийся на середину февраля, "с учетом ситуации и информации, которая поступает из Китая". Она попросила Мишустина "принять решение об отмене форума".

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко пояснил, что "из более чем 4000 уже зарегистрированных участников форума почти 500 - иностранные, из которых половина – представители стран, в которых официально зарегистрировано заражение коронавирусом".

"С одной стороны, конечно, некорректно им отказывать, но, с другой стороны, нельзя подвергать опасности остальных участников форума", – пояснил Чернышенко, также предложив отменить форум в текущем году.

Мишустин в свою очередь заявил, что предлагает "не отменить, а перенести форум на другие сроки". "Нужно, конечно, в первую очередь думать о безопасности и здоровье наших граждан, участников форума", – подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что "организаторы понесли значительные расходы", и попросил Чернышенко совместно с главой Минфина "посмотреть расходы, которые понесли организаторы, чтобы соответствующим образом их компенсировать".

"Предлагаю перенести форум, обсудив с организаторами и основными участниками (новые) возможные даты. Это решение будем принимать", – заявил Мишустин.