Организаторы Сочинского форума не слышали о его отмене из-за "уханьского" вируса

Москва. 30 января. INTERFAX.RU -Организаторы Российского инвестиционного форума в Сочи на данный момент не располагают официальной информацией о переносе мероприятия, запланированного на 12-14 февраля, из-за эпидемиологической обстановки.

"Пока никакой официальной информации на этот счет нет", - сказали "Интерфаксу" в "Росконгрессе".

Информация об отмене форума из-за коронавируса появилась в телеграм-каналах, ряд собеседников "Интерфакса" в органах власти также знают о том, что такое решение обсуждается.

О возможной отмене сочинского форума со ссылкой на источники сообщил "Коммерсантъ".