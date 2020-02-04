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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:52

Правительство РФ временно ограничило въезд иностранцев из Китая из-за коронавируса

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - С 4 февраля РФ временно ограничивает въезд иностранцев с территории Китая в целях предупреждения проникновения на территорию страны нового коронавируса, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

"Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут московского времени 4 февраля 2020 г. временно ограничить въезд иностранных граждан с территории Китайской Народной Республики в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, кроме воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Москва (Шереметьево), за исключением граждан государств - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации", - следует из документа.

Кроме того, МИД РФ поручено уведомить Китай, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения.

Китай Россия коронавирус

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