Alphabet впервые раскрыла финансовые результаты YouTube

Видеохостинг в 2019 году увеличил выручку на 36% по сравнению с 2018 годом

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Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американская Alphabet Inc, холдинговая компания Google, неожиданно обнародовала не раскрывавшиеся ранее финансовые результаты некоторых направлений бизнеса, в том числе YouTube и облачного сервиса Google Cloud.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка подразделения YouTube в 2019 году составила порядка $15,15 млрд, что на 36% выше уровня 2018 года и почти вдвое - уровня 2017 года, отмечают в компании.

Выручка Google Cloud взлетела на 53%, составив $8,9 млрд по итогам года.

Финансовые результаты за IV квартал

Alphabet увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2019 года. И если ее прибыль превзошла ожидания рынка, то выручка оказалась существенно хуже прогнозов.

Чистая прибыль в октябре-декабре увеличилась на 19%, до $10,67 млрд. Прибыль в расчете на акцию составила $15,35 на акцию по сравнению с $12,77 на акцию годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $12,49 на акцию.

Квартальная выручка Alphabet выросла на 17%, до $46,08 млрд. Консенсус-прогноз для этого показателя составлял $46,94 млрд.

Операционная прибыль компании выросла на 13% - до $9,3 млрд, что также не оправдало ожиданий рынка ($9,9 млрд). Этот показатель был хуже прогнозов по итогам девятого из последних десяти кварталов, отмечают в FactSet.

Рентабельность по операционной прибыль Alphabet сократилась до 20% с 21% годом ранее.

Выручка подразделения Google в IV квартале увеличилась на 17%, до $45,81 млрд. Основную долю доходов составили поступления от рекламы, которые увеличились на 17%, до $37,93 млрд. Расходы на приобретение трафика повысились на 14%, до $8,5 млрд.

Доходы бизнеса Google, не связанного с рекламой (облачные вычисления, колонки Google Home, смартфоны Pixel, приложения в Play Store), выросли на 10%, до $5,26 млрд.

Финансовые показатели года

Годовая чистая прибыль Alphabet повысилась на 12%, до $34,34 млрд, выручка - на 18%, до $161,86 млрд.

Акции Alphabet подешевели на 4,7% в ходе дополнительных торгов в понедельник. С начала этого года их стоимость увеличилась почти на 11%, и капитализация компании составляет $1,02 трлн.