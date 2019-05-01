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Президент России подписал закон об устойчивом Рунете

Он позволит, в частности, создать независимую инфраструктуру для бесперебойной работы российского интернета

Президент России подписал закон об устойчивом Рунете
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете.

Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон позволит создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования российского сегмента интернета и нацелен на его защиту.

Положения закона

Предусматривается, что в случаях возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ сети Интернет и сети связи общего пользования Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком в утвержденном правительством РФ порядке. Виды подобных угроз также будет определять кабинет министров. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком будет утверждать Минкомсвязи по согласованию с ФСБ России.

Предусматривается создание инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в сети при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам.

Операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика и ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией. Операторы, установившие такие техсредства, освобождаются от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенной информацией. По действующему законодательству они должны были сами блокировать такой контент.

Закон предполагает использование средств отечественного шифрования для госорганов, органов местного самоуправления, государственных муниципальных учреждений и унитарных предприятий. Это касается взаимодействия в электронной форме, в том числе с гражданами, физическими лицами и организациями.

Согласно закону, в случае жалоб абонентов в суды на сбои в сети после установки в ней устройств по предотвращению угроз операторы связи будут иметь право сначала обратиться в Роскомнадзор с запросом на подтверждение того, что этот сбой был связан с деятельностью техсредств. Такие случаи будут рассматриваться судами.

Внутренние, изолированные от интернета сети различных организаций не подпадают под действие закона.

С целью приобретения практических навыков по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования в России интернета законом вводится возможность проведения учений.

Закон об устойчивом Рунете в первом чтении был принят Госдумой 12 февраля этого года, в третьем - 16 апреля.

Совет Федерации одобрил закон 22 апреля.

Закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года, а обязанности для операторов связи пользоваться национальной доменной зоной - с 1 января 2021-го года. С этой же даты начнет действовать положение об обязанности госорганов использовать отечественные средства шифрования информации.

Владимир Путин Рунет Интернет Роскомнадзор

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