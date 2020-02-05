Нефть Brent подорожала до $54,6 за баррель на сигналах перепроданности рынка

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в среду на сигналах перепроданности рынка после падения более чем на 20% с январского пика.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 по Москве составляет $54,61 за баррель, что на $0,65 (1,2%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы снизились в цене на $0,49 (0,9%), до $53,96 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,55 (1,11%) - до $50,16 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $49,61 за баррель, опустившись на $0,5 (1%) по сравнению с предыдущей сессией.

Падение цен WTI и Brent с пикового уровня, зафиксированного 6 января, превысило 20%, что указывает на "медвежий" тренд.

Индекс относительной силы (relative strength index, RSI) для WTI, оценивающий, насколько быстрым является рост или падение цен, в среду опустился ниже до 30 пунктов, что является сигналом перепроданности рынка.

Рынок падает на опасениях снижения спроса на нефть в связи с распространением коронавируса в Китае. BP ожидает, что сокращение глобального спроса на нефть в 2020 году может составить от 300 тыс. до 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). По оценкам ОПЕК, падение спроса составит порядка 400 тыс. б/с.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,18 млн баррелей. Официальная статистика по запасам будет обнародована министерством энергетики США в среду в 18:30 по Москве.

В центре внимания трейдеров заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), которое продолжится в среду. По итогам этого заседания будет приниматься решение о том, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участников ОПЕК+ либо только министров мониторингового комитета (JMMC), который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на делегатов заседания, что Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. б/с.