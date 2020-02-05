Курс рубля к доллару развернулся вниз после сильного роста вторника

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В начале торгов среды на "Московской бирже" курсы доллара и евро к рублю слабо растут после сильного падения вторника.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,1-63,19 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс вырос на 5,5 копейки до 63,16 рубля за доллар. Евро подорожал на 3 копейки до 69,7 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 4,4 копейки к уровню закрытия вторника, до 66,1 рубля.

Доллар при этом оказался на 27,42 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 42,65 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка слабеет к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вниз после существенного роста по итогам предыдущих торгов. Участники рынка продолжают следить за развитием ситуации в Китае, а также первыми событиями в рамках президентской кампании в США.

На утро 5 февраля (19:00 4 февраля по Москве) в Китае было подтверждено 24 363 случая заражения новым коронавирусом, с учетом Гонконга, Тайваня и Макао, еще 182 случая зарегистрировано за их пределами. Умерли 492 заболевших, в том числе один - за пределами Китая. Выздоровели 892 человека. За сутки зараженных стало на 3887 больше, умерших на 65. Все летальные исходы зафиксированы в провинции Хубэй.

Президент США Дональд Трамп, который ранее на этой неделе одержал победу на республиканских кокусах в штате Айова, набрав 97% голосов, во вторник выступил в американском Конгрессе с обращением к нации. Он завил о "невероятных результатах" экономической политики своей администрации и о радужных перспективах экономики США.

Первые и неполные результаты кокусов демократов в Айове демонстрируют лидерство бывшего мэра Пита Буттиджича (28% голосов). На втором месте - сенатор Берни Сандерс с 25%, сенатор Элизабет Уоррен набрала 18%. Бывший вице-президент США Джо Байден оказался на четвертом месте с 15,6%.

Цены на нефть поднимаются в среду на сигналах перепроданности рынка после падения более чем на 20% с январского пика. К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на 0,87% - до $54,61 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке на 0,81% - до $50,01 за баррель. По сравнению с пиковыми уровнями 6 января котировки WTI и Brent упали больше чем на 20%, что указывает на "медвежий" тренд. Рынок падает на опасениях снижения спроса на нефть в связи с распространением коронавируса в Китае.

Индекс относительной силы (relative strength index, RSI) для WTI, оценивающий, насколько быстрым является рост или падение цен, в среду опустился ниже до 30 пунктов, что является сигналом перепроданности рынка.

Данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,18 млн баррелей. Минэнерго США опубликует официальн6ую статистику позднее в среду.

В центре внимания трейдеров заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), которое продолжится в среду. По итогам этого заседания будет приниматься решение о том, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участников ОПЕК+ либо только министров мониторингового комитета (JMMC), который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия. Bloomberg сообщил со ссылкой на делегатов заседания, что Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении нефтедобычи на 500 000 б/с.