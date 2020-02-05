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Правительство и ЦБ договорились о постоянных консультациях ради поддержания макростабильности

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правительство договорилось в председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной создать постоянно действующий механизм консультаций, чтобы поддерживать макроэкономическую стабильность на фоне мер по поддержке экономики, сообщил на совещании у президента первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Он назвал это решение "встречной инициативой". Предполагается, что в рамках консультаций стороны будут отслеживать ситуацию и при необходимости принимать меры "уже независимо в сфере своих компетенций".

По словам чиновника, реализация ряда мер по поддержке экономики будет сопровождаться значительными притоками средств, поэтому нужна совместная работа правительства и ЦБ для поддержания макроэкономического равновесия. "Их реализация будет сопровождаться серьезным вливанием ликвидности в экономику, поэтом потребуется тонкая, буквально филигранная совместная работа правительства и Банка России, чтобы не допустить нарушения макроэкономического равновесия и разгона инфляции", - добавил первый вице-премьер.

Кроме того, правительство договорилось с ЦБ создать рабочую группу по развитию финансового сектора для ускорения экономического роста, отработки расширения доступа предприятий к инструментам финансового рынка. "Центральный банк берется здесь отрабатывать регуляторику, а наше дело анализировать и искать применение их инструментов в промышленности и других секторах экономики. Планируем здесь тесно взаимодействовать с Внешэкономбанком, Сбербанком , ВТБ и крупнейшими частными банками", - отметил Белоусов.

Банк России Эльвира Набиуллина Андрей Белоусов правительство Сбербанк ВТБ

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