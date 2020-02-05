Государственно-частные партнерства выведут из-под действия закона о защите инвестиций

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Государственно-частные партнерства будут исключены из сферы регулирования закона о защите и поощрении капвложений. Как сообщили "Ведомости" со ссылкой на неназванных чиновников, соответствующее решение было принято во вторник на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

На внесении изменений в так называемый инвестиционный кодекс, который прошел пока только первое чтение в Госдуме, настаивали крупнейшие участники рынка инфраструктуры - госкомпания "Автодор", "Автобан", Сбербанк, Газпромбанк, структуры ВТБ и другие, так как в нынешнем виде он создавал риски для дорогостоящих проектов ГЧП, напоминают "Ведомости". Участники рынка жаловались на несоответствие законопроекта практике финансирования и реализации концессионных соглашений и о ГЧП.

Изначально разработчик документа, Минфин, планировал решить проблему отсутствия координации уже действующих норм закона о концессиях и ГЧП с новым законопроектом так: для старых соглашений о ГЧП и концессиях ввести учет обязательств и рисков, не меняя соглашений, а для новых, через 2 года, унифицировать стабилизационные условия.

Принятый Госдумой в первом чтении 10 декабря законопроект о защите инвестиций предполагает стабилизацию ряда тарифных, таможенных и налоговых условий для инвесторов, которые заключат с государством специальные соглашения о защите - СЗПК. Претендовать на стабилизацию условий могут проекты, достигшие определенного порога собственных инвестиций.

"Входной билет" для компаний, которые планируют вложиться в проекты в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, составляет 250 млн руб. собственных инвестиций (при общем бюджете проекта не менее 1 млрд руб.). Для проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики - не менее 1,5 млрд руб. собственных инвестиций (при общем бюджете проекта не менее 7 млрд руб.). Для проектов в других отраслях экономики - собственные инвестиции в объеме не менее 5 млрд руб. (при общем бюджете проекта не менее 25 млрд руб.).

Для крупных проектов - с объемом собственных инвестиций в объеме не менее 10 млрд руб. (при общем бюджете от 50 млрд руб.) - дополнительно могут быть гарантированы на выбор организации следующие условия: формула расчета тарифа на услуги естественных монополий, вывозные таможенные пошлины - на срок от 6 до 20 лет, инвестиционные программы естественных монополий, квоты на различные ресурсы, ставки платы по обязательным платежам, за лесные ресурсы - на срок до 3 лет.

Принятие законопроекта "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ" в его нынешнем виде может привести не к скачку инвестиций, а к их снижению, по крайней мере, на первом этапе, заявлял в середине декабря глава РСПП Александр Шохин. По его словам, это связано "с неопределенностью, которую этот закон несет". Уже после принятия законопроекта в первом чтении спикер Госдумы Вячеслав Володин также отмечал, что внесенный правительством законопроект о защите и поощрении капиталовложений, "мягко говоря, сырой" и нуждается в доработке.