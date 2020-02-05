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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:22

Путин не оставил новому правительству "ни минуты на раскачку"

Президент РФ также назвал оптимальным состав обновленного кабмина

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает оптимальным состав нового правительства с точки зрения достижения национальных целей развития, и подчеркнул, что у кабинета министров "нет ни минуты на раскачку".

"Состав правительства у нас, я считаю, оптимальным оказался. Здесь есть и люди, которые готовили все решения в течение предыдущих, как минимум, полутора лет, работали над подготовкой национальных целей развития, над инструментарием в виде национальных проектов. А есть люди, которые в правительстве раньше не работали, но так или иначе на своих прежних должностях были вовлечены в эту работу", - сказал Путин, подводя итоги совещания с членами правительства.

Поэтому, подчеркнул президент, "считаю, что у нынешнего состава правительства вообще нет ни одной минуты на раскачку". "Просто мы не имеем на это никакого права, нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает. Все все знают, все настроены на работу и все в материале", - отметил Путин. Он заявил, что ждет от правительства "конкретной работы по каждому из обозначенных направлений".

В январе Путин также высказывал мнение о новом правительстве. Он отмечал тогда, что нынешний состав кабмина получился сбалансированным и серьезно обновленным.

Хроника 15 января – 05 февраля 2020 годаНовое правительство
Владимир Путин

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