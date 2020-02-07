Рубль укрепился к доллару и евро благодаря росту цен на нефть

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро слабеют на Московской бирже в пятницу утром, рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,25-63,3 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,25 руб. (-10,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 69,44 руб. (-12 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,18 копейки к уровню закрытия четверга, до 66,03 рубля.

Доллар при этом оказался на 45,23 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 35,38 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря нефти, дорожающей в ожидании решения России относительно рекомендаций технического комитета ОПЕК+. При этом участники рынка ждут результатов заседания ЦБ РФ.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о ключевой ставке. Большинство аналитиков ждет снижения ставки ЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6%, некоторые эксперты верят в ее сохранение на уровне 6,25%.

Заседание совета директоров Банка России 7 февраля будет опорным, то есть будет сопровождаться публикацией прогноза основных макроэкономических показателей и пресс-конференцией председателя Банка России (доклад о ДКП будет опубликован 17 февраля).

ЦБ не стал давать дополнительных сигналов перед февральским заседанием совета директоров. В середине января первый зампред Банка России Ксения Юдаева повторила декабрьское заявление регулятора о будущей направленности ДКП: ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в телефонной беседе подтвердили свою приверженность выполнению первой фазы торговой сделки. Накануне положительное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что Китай принял решение о снижении пошлин на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Это коснется повышенных пошлин, которые были введены в сентябре 2019 года в ответ на увеличение пошлин на китайские товары в США.

С 14 февраля размер дополнительных 10%-ных пошлин на американские товары будет снижен до 5%, а 5%-ных - до 2,5%.

В центре внимания также остается вспышка коронавируса в Китае. По состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 МСК четверга) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 31 тыс. 161 человек, смертельный исход зафиксирован в 636 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени укрепились на 0,6% - до $55,26 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднимаются на 0,43% - до $51,17 за баррель.

Технический комитет ОПЕК+ рекомендует странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с, чтобы ликвидировать последствия китайского коронавируса. Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский комитет ОПЕК+ и рекомендовать уже далее всем министрам для принятия окончательного решения.

Во время заседания в четверг министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия пока не сформулировала свою позицию в отношении возможных шагов в рамках соглашения ОПЕК+ из-за ситуации с коронавирусом. В целом, по его словам, позиция России в отношении ОПЕК+ не поменялась. Ранее Москва неоднократно отмечала позитивное влияние на рынок самого механизма координации между крупнейшими игроками.