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Группа "Сафмар" начала поставки нефтепродуктов на АЗС российских НК в Белоруссии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Компании промышленно-финансовой группы "Сафмар" Михаила Гуцериева начали поставки нефтепродуктов на АЗС российских нефтекомпаний в Белоруссии.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к российским компаниям, работающим на топливном рынке этой республики, "Сафмар" поставит нефтепродукты уже в феврале.

Белорусские заводы работают с компаниями "Сафмара" по процессингу. Часть нефтепродуктов, полученных по процессингу, будет реализована "Сафмаром" российским компаниям, АЗС которых сейчас испытывают определенный дефицит в топливе для розницы, отметил источник.

Среди российских компаний в Белоруссии имеют свои сети АЗС "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть" и"Татнефть" .

Ранее в "Сафмаре" "Интерфаксу" рассказали, что планируют поставить в феврале в Белоруссию 250 тысяч тонн нефти. В середине января источник агентства в отрасли сообщал, что группа Гуцериева оформила маршрутные поручения на поставку первой партии нефти в объеме 30 тыс. тонн на Мозырский НПЗ в Белоруссии.

Поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия с 1 января остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам. Белорусские власти сообщили, что в связи с этим сообщали, что предложения об импорте нефти они направили странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Кроме того, по словам президента страны Александра Лукашенко, переговоры о поставках "черного золота" ведутся также с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Сафмар Михаил Гуцериев Белоруссия

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