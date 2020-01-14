Структуры Михаила Гуцериева начали поставки нефти в Белоруссию

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Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" Михаила Гуцериева оформила маршрутные поручения на поставку первой партии нефти в объеме 30 тыс. тонн на Мозырский НПЗ в Белоруссии, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли.

В "Сафмаре" "Интерфаксу" подтвердили начало поставок на Мозырский НПЗ.

До настоящего времени возобновленные 4 января поставки нефти в Белоруссию из России шли только на новополоцкий НПЗ "Нафтан", Мозырский НПЗ сырье не получал.

Как сообщалось, с 1 января 2020 года российские НК прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. Источники на нефтяном рынке сообщали, что белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожаем сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

Через несколько дней "Белнефтехим" уведомил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. По информации источника в отрасли, поставки нефти из РФ на "Нафтан" и Мозырский НПЗ готовы были начать две российские компании.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщали "Интерфаксу", что заявку на поставку нефти из России на белорусский НПЗ "Нафтан" оформили "Русснефть" и "Нефтиса", подконтрольные Гуцериеву. "Транснефть" без упоминания грузоотправителя подтверждала, что получила заявку на прокачку на "Нафтан" 133 тыс. тонн нефти.

Как сообщал "Интерфаксу" источник, близкий к процессу, 10 января компании исполнят свои обязательства по поставке в Белоруссию 130 тыс. тонн нефти. Всего в январе они планируют поставить на два НПЗ в республике 650 тыс. тонн трубопроводным и 100 тыс. тонн железнодорожным транспортом.

По данным "Белнефтехима", в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть.