Поиск

Структуры Михаила Гуцериева начали поставки нефти в Белоруссию

Структуры Михаила Гуцериева начали поставки нефти в Белоруссию
Фото: Reuters

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" Михаила Гуцериева оформила маршрутные поручения на поставку первой партии нефти в объеме 30 тыс. тонн на Мозырский НПЗ в Белоруссии, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли.

В "Сафмаре" "Интерфаксу" подтвердили начало поставок на Мозырский НПЗ.

До настоящего времени возобновленные 4 января поставки нефти в Белоруссию из России шли только на новополоцкий НПЗ "Нафтан", Мозырский НПЗ сырье не получал.

Как сообщалось, с 1 января 2020 года российские НК прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. Источники на нефтяном рынке сообщали, что белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожаем сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

Через несколько дней "Белнефтехим" уведомил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. По информации источника в отрасли, поставки нефти из РФ на "Нафтан" и Мозырский НПЗ готовы были начать две российские компании.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщали "Интерфаксу", что заявку на поставку нефти из России на белорусский НПЗ "Нафтан" оформили "Русснефть" и "Нефтиса", подконтрольные Гуцериеву. "Транснефть" без упоминания грузоотправителя подтверждала, что получила заявку на прокачку на "Нафтан" 133 тыс. тонн нефти.

Как сообщал "Интерфаксу" источник, близкий к процессу, 10 января компании исполнят свои обязательства по поставке в Белоруссию 130 тыс. тонн нефти. Всего в январе они планируют поставить на два НПЗ в республике 650 тыс. тонн трубопроводным и 100 тыс. тонн железнодорожным транспортом.

По данным "Белнефтехима", в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть.

Сафмар Михаил Гуцериев Белоруссия Мозырский НПЗ

Новости

ФАС разрешила "Л`Этуаль" купить сеть "Подружка"

ФАС разрешила "Л`Этуаль" купить сеть "Подружка"

Кудрин усомнился в целесообразности отмены НДФЛ для бедных

Кудрин усомнился в целесообразности отмены НДФЛ для бедных

Потребительские цены на бензин в РФ возобновили рост после полугодовой паузы

Потребительские цены на бензин в РФ возобновили рост после полугодовой паузы

Минск определил для себя круг потенциальных продавцов нефти

Минск определил для себя круг потенциальных продавцов нефти

Минск счел нецелесообразной выплату премий нефтяным компаниям РФ в прежних объемах

Минск счел нецелесообразной выплату премий нефтяным компаниям РФ в прежних объемах
Российско-украинский газовый конфликт

В Киеве озвучили точную сумму платежа "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража

Счетная палата займется оценкой корпоративного управления в госкомпаниях

Счетная палата займется оценкой корпоративного управления в госкомпаниях

Глава МИД отмежевался от решения "Аэрофлота" летать в Иран в дневное время

Глава МИД отмежевался от решения "Аэрофлота" летать в Иран в дневное время

Что случилось этой ночью: вторник, 14 января

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');